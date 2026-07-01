Démonstration : chantier naval au temps de Guillaume le Conquérant, Abbaye Notre Dame du Voeu, Cherbourg-en-Cotentin
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye Notre Dame du Voeu · Cherbourg-en-Cotentin
Informations pratiques
Démonstration : chantier naval au temps de Guillaume le Conquérant 19 et 20 septembre Abbaye Notre Dame du Voeu Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Robert de Barbeflueth (Barfleur) était le Maître charpentier qui dirigeait le chantier de Guillaume le Conquérant lorsque celui-ci décida d’envahir l’Angleterre en 1065.
Il sera parmi nous avec son bateau personnel, un bateau à 4 armes qui lui servira avec son stock d’outils à vous expliquer comment étaient fabriqués ces bateaux, dignes héritiers des navires qui amenèrent ses ancêtres sur nos côtes 200 ans plus tôt.
Abbaye Notre Dame du Voeu rue de l’abbaye 50100 cherbourg Cherbourg-en-Cotentin 50100 Cherbourg Manche Normandie http://www.cherbourg.fr
Robert de Barbeflueth (Barfleur) était le Maître charpentier qui dirigeait le chantier de Guillaume le Conquérant lorsque celui-ci décida d’envahir l’Angleterre en 1065.
©Vanadis
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