Démonstration : Cohortes Urbanae, Clos de la Lombarde, Narbonne

Informations pratiques

Démonstration : Cohortes Urbanae Dimanche 20 septembre, 10h00 Clos de la Lombarde Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Nos amis de l’association agathoise Cohortes Urbanae feront revivre les cohortes urbaines de la Rome antique, ancêtres de nos polices municipales et de nos sapeurs-pompiers.

Ils présenteront leur équipement et leurs missions, puis proposeront des démonstrations et des manœuvres auxquelles les enfants pourront être initiés.

Un medicus venu tout droit d’Asclépios dévoilera également son art et ses remèdes. Le fonctionnement d’un poste de secours antique sera mis en scène.

Animations proposées toute la journée, selon les demandes du public.

Clos de la Lombarde 48 Rue Chanzy, 11100 Narbonne, France Narbonne 11100 Aude Occitanie 0651077744 https://www.cotedumidi.com/sit/pcular011fs0000w-clos-de-la-lombarde La fouille du Clos de la Lombarde a mis au jour une partie de la ville antique.

L’ensemble résidentiel constitue, en grande partie en raison de la richesse des décors intérieurs découverts, sols, mosaïques, peintures murales, l’un des plus importants site urbain gallo-romain.

Le clos de la Lombarde illustre la vie d’un quartier de Narbonne durant près de cinq siècles, avec sa période de prospérité pendant le Haut Empire, son déclin (classique au IIIe siècle) puis son renouveau avec le christianisme jusqu’à son abandon définitif au début du Ve siècle.

Les interventions archéologiques ont montré l’importance des vestiges qui concernent l’urbanisme d’un quartier, l’architecture et la décoration des domus, l’artisanat, les édifices publics comme les thermes du Haut Empire ou la basilique chrétienne de l’antiquité tardive.

Ouvert le samedi.

Nos amis de l’association agathoise « Cohortes Urbanae » reconstitueront pour nos visiteurs les cohortes urbaines de la Roma antique, ancêtres de nos modernes polices municipales et de nos pompiers. …

©Roland Schmitt