Démonstration de chiens de berger, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers

Informations pratiques

Démonstration de chiens de berger 19 et 20 septembre Abbaye de Faremoutiers Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Carole Le Guellec, championne d’Europe de chiens de berger, nous fait l’honneur d’être présente lors des Journées du européenne du patrimoine pour proposer une démonstration avec le troupeau d’Ouessant de l’Abbaye.

Une rencontre exceptionnelle pour petits et grands !

Abbaye de Faremoutiers 1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers Faremoutiers 77515 Seine-et-Marne Île-de-France

Démonstration de chiens de berger

@Abbaye de Faremoutiers