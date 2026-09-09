Démonstration de chiens de berger, Abbaye de Faremoutiers, Faremoutiers
samedi 19 septembre 2026 · Abbaye de Faremoutiers · Faremoutiers
Informations pratiques
Démonstration de chiens de berger 19 et 20 septembre Abbaye de Faremoutiers Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Carole Le Guellec, championne d’Europe de chiens de berger, nous fait l’honneur d’être présente lors des Journées du européenne du patrimoine pour proposer une démonstration avec le troupeau d’Ouessant de l’Abbaye.
Une rencontre exceptionnelle pour petits et grands !
Abbaye de Faremoutiers 1 rue Fénelon-Desfourneaux 77515 Faremoutiers Faremoutiers 77515 Seine-et-Marne Île-de-France
Démonstration de chiens de berger
@Abbaye de Faremoutiers
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