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Démonstration de dentelle aux fuseaux, Église de Villemaréchal, Villemaréchal

samedi 19 septembre 2026 · Église de Villemaréchal · Villemaréchal

Démonstration de dentelle aux fuseaux, Église de Villemaréchal, Villemaréchal

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Villemaréchal
Adresse
Rue de l'Église, 77710 Villemaréchal
Ville
77710 Villemaréchal
Département
Seine-et-Marne

Démonstration de dentelle aux fuseaux 19 et 20 septembre Église de Villemaréchal Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Assistez à une démonstration de dentellières et découvrez les gestes précis, les techniques et les savoir-faire traditionnels nécessaires à la création de la dentelle.

Église de Villemaréchal Rue de l’Église, 77710 Villemaréchal Villemaréchal 77710 Villemaréchal Seine-et-Marne Île-de-France
Démonstration de technique de dentellières

©Denis Picouet

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