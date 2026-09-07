AGENDA · Villemaréchal
Démonstration de dentelle aux fuseaux, Église de Villemaréchal, Villemaréchal
samedi 19 septembre 2026 · Église de Villemaréchal · Villemaréchal
Informations pratiques
Démonstration de dentelle aux fuseaux 19 et 20 septembre Église de Villemaréchal Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Assistez à une démonstration de dentellières et découvrez les gestes précis, les techniques et les savoir-faire traditionnels nécessaires à la création de la dentelle.
Église de Villemaréchal Rue de l’Église, 77710 Villemaréchal Villemaréchal 77710 Villemaréchal Seine-et-Marne Île-de-France
Démonstration de technique de dentellières
©Denis Picouet
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