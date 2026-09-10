Démonstration de savoir-faire, La Monnaie de Paris, Paris
samedi 19 septembre 2026 · La Monnaie de Paris · Paris
Informations pratiques
Démonstration de savoir-faire 19 et 20 septembre La Monnaie de Paris Paris
Dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Venez observer un artisan d’art au travail et posez-lui vos questions !
Au cœur du Musée, dans la grande salle de la Manufacture, une démonstration des savoir-faire de la Monnaie de Paris vous permet de découvrir un métier rare ainsi que les différentes étapes de la fabrication des monnaies et médailles.
La Monnaie de Paris 11 Quai de Conti, 75006 Paris, France Paris 75006 Quartier de la Monnaie Paris Île-de-France 33140465757 https://www.monnaiedeparis.fr Jusqu’au début du XVIIIe siècle, la frappe des monnaies se faisait sur la rive droite de la Seine. L’hôtel fut conçu en 1767 par l’architecte Jacques-Denis Antoine. Il comporte deux parties, l’une publique, l’autre industrielle. Fermé le lundi, 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Démonstration de savoir-faire
© Monnaie de Paris | Didier Plowy
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