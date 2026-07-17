Démonstration de sérigraphie, Musée international des arts modestes (MIAM), Sète

Informations pratiques

Démonstration de sérigraphie Samedi 19 septembre, 16h00 Musée international des arts modestes (MIAM) Hérault

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Démonstration de sérigraphie

Venez découvrir cette technique d’impression et réaliser votre propre tirage à partir de dessins d’Adrien Fregosi.

Musée international des arts modestes (MIAM) 23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 99 04 76 44 http://www.miam.org https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-International-des-Arts-Modestes/103984836320932;https://twitter.com/mediationmiam Ouvert en 2000, le MIAM est un laboratoire ouvert aux artistes de toutes générations et de tous horizons. Ce musée fait des créations marginales ou périphériques, le cœur de sa réflexion, et favorise la circulation entre culture savante et culture populaire, ouvert sur le monde et ses multiples réalités. Autoroute : A9 sortie Balaruc, Sète, Mèze, Frontignan. Train : gare de Sète.

Démonstration de sérigraphie!

©MIAM