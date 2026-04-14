Démonstration de soufflage de verre de l’artiste Galla Theodosis, Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal, Meisenthal

Démonstration de soufflage de verre de l’artiste Galla Theodosis Samedi 23 mai, 18h00 Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Invitée dans les ateliers du Site Verrier de Meisenthal, Galla Theodosis, artiste verrière, réalisera sous vos yeux ses oeuvres inspirées du végétal. Au travers de démonstrations commentées, les mille et un secrets de la transformation du verre en fusion vous seront dévoilés.

Site Verrier Meisenthal – Musée du Verre et du Cristal Place Robert Schuman, 57960 Meisenthal Meisenthal 57960 Moselle Grand Est 03 87 96 87 16 http://site-verrier-meisenthal.fr/ La verrerie de Meisenthal, active de 1711 à 1969 et réaménagée depuis, allie mémoire ouvrière et expressions artistiques contemporaines. Ce lieu emblématique mêle patrimoine et création moderne. Le site comprend le Musée du Verre et du Cristal ainsi que le Centre International d’Art Verrier (CIAV).

Il offre à la découverte une collection « art nouveau », des concerts de musiques actuelles, des spectacles de théâtre de rue et des expositions d’art contemporain. Parking place Émile Gallé à proximité du site verrier.

Invitée dans les ateliers du Site Verrier de Meisenthal, Galla Theodosis, artiste verrière, réalisera sous vos yeux ses oeuvres inspirées du végétal. Au travers de démonstrations commentées, les et…

©Galla Theodosis