Démonstration : découverte inédite d’objets des collections, Mémorial de Caen, Caen

Informations pratiques

Démonstration : découverte inédite d’objets des collections 19 et 20 septembre Mémorial de Caen Calvados

Durée 1h, 15 pers. max par créneau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Découverte inédite d’objets de nos collections

Accompagnés d’un spécialiste, les visiteurs découvrent des objets issus des collections du Mémorial.

Inscription obligatoire pour chaque visite – 15 personnes maximum par créneau

Gratuit

Mémorial de Caen Esp. Général Eisenhower, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0231060644 https://www.memorial-caen.fr [{« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a918dad49fc09cabc8328ca »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a918e18c9f92e309e837f75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a918e5049fc09cabc832997 »}, {« type »: « link », « value »: « https://helium-connect.fr/player/54becfb68d12a601f9000024/fid/6a918f534010232c22833ca8 »}] Une immersion au cœur de l’histoire du XXe siècle. Un siècle marqué par la Seconde Guerre mondiale, un conflit aux 60 millions de victimes civiles et militaires. Un siècle de profonds bouleversements géopolitiques marqué par une ambition européenne de préserver la paix.

Découverte inédite d’objets de nos collections

© Le Mémorial de Caen