Démonstration d’entretien de livres anciens, Médiathèque Aveline, Alençon

Informations pratiques

Démonstration d’entretien de livres anciens 19 et 20 septembre Médiathèque Aveline Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Venez découvrir comment les entretenir et les réparer avec Felicia, chargée de la conservation des collections patrimoniales.

Médiathèque Aveline Rue du Collège, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233824600 https://mediatheques.cu-alencon.fr Ancienne église du collège des Jésuites fondé en 1620. Divisée pendant la Révolution par un plancher qui isole la bibliothèque du rez-de-chaussée. Les boiseries qui encadrent la bibliothèque proviennent de la chartreuse du Val-Dieu, et ont sans doute été sculptées par les religieux. Au XVIIIe siècle, une nouvelle construction a été accolée à la face sud du monument pour recevoir une collection particulière léguée à la ville.

Vous avez trouvé des livres anciens dans la maison de vos grands parents ?

© Médiathèque de la Communauté Urbaine d’Alençon