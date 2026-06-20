Démonstration des Orgues de la cathédrale Saint Jean-Baptiste Place Popielusko Belley

Informations pratiques

Belley

Démonstration des Orgues de la cathédrale Saint Jean-Baptiste

Place Popielusko Cathédrale Saint Jean-Baptiste Belley Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Présentation des orgues de la cathédrale.

.

Place Popielusko Cathédrale Saint Jean-Baptiste Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 35 44 90 orguesdebelley@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An Introduction to the Cathedral’s Organs.

L’événement Démonstration des Orgues de la cathédrale Saint Jean-Baptiste Belley a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier