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AGENDA · Belley

Démonstration des Orgues de la cathédrale Saint Jean-Baptiste Place Popielusko Belley

dimanche 20 septembre 2026 · Place Popielusko · Belley

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Popielusko
Adresse
Cathédrale Saint Jean-Baptiste
Ville
01300 Belley
Département
Ain
Tarif

Belley

Démonstration des Orgues de la cathédrale Saint Jean-Baptiste

Place Popielusko Cathédrale Saint Jean-Baptiste Belley Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Présentation des orgues de la cathédrale.
  .

Place Popielusko Cathédrale Saint Jean-Baptiste Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 35 44 90  orguesdebelley@gmail.com

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English :

An Introduction to the Cathedral’s Organs.

L’événement Démonstration des Orgues de la cathédrale Saint Jean-Baptiste Belley a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier

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