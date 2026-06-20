Démonstration des Orgues de la cathédrale Saint Jean-Baptiste Place Popielusko Belley
dimanche 20 septembre 2026 · Place Popielusko · Belley
Informations pratiques
Belley
Démonstration des Orgues de la cathédrale Saint Jean-Baptiste
Place Popielusko Cathédrale Saint Jean-Baptiste Belley Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Présentation des orgues de la cathédrale.
.
Place Popielusko Cathédrale Saint Jean-Baptiste Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 35 44 90 orguesdebelley@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An Introduction to the Cathedral’s Organs.
L’événement Démonstration des Orgues de la cathédrale Saint Jean-Baptiste Belley a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier
À voir aussi à Belley (Ain)
- Ain Bugey Valromey Tour 2026 38e édition Belley 10 juillet 2026
- Stage de football FRMC Belley 24 août 2026
- BREL ! LE SPECTACLE L’INTEGRAL Belley 18 octobre 2026
- SAM SAUVAGE L’INTEGRAL Belley 18 novembre 2026
- CHANTAL LADESOU L’INTEGRAL Belley 21 novembre 2026