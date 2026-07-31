JEP Visites de la distillerie de la sainte famille Distillerie de la Sainte Famille Belley

Informations pratiques

Belley

JEP Visites de la distillerie de la sainte famille

Distillerie de la Sainte Famille 44 rue Sainte-Marie Belley Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites des caves, de la production et dégustation des produits au magasin de la distillerie liqueurs aux plantes, boissons végétales sans alcool Henri Marie , compléments alimentaires Kario, boissons au miel Bulles de Ruche .

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Distillerie de la Sainte Famille 44 rue Sainte-Marie Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 81 02 55 commercial@dsfamille.fr

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English :

Tours of the cellars and production facilities, followed by a tasting of products at the distillery’s store: herbal liqueurs, Henri Marie non-alcoholic plant-based beverages, Kario dietary supplements, and Bulles de Ruche honey-based beverages.

L’événement JEP Visites de la distillerie de la sainte famille Belley a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier