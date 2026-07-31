JEP Visites de la distillerie de la sainte famille Distillerie de la Sainte Famille Belley
samedi 19 septembre 2026 · Distillerie de la Sainte Famille · Belley
Informations pratiques
Belley
JEP Visites de la distillerie de la sainte famille
Distillerie de la Sainte Famille 44 rue Sainte-Marie Belley Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites des caves, de la production et dégustation des produits au magasin de la distillerie liqueurs aux plantes, boissons végétales sans alcool Henri Marie , compléments alimentaires Kario, boissons au miel Bulles de Ruche .
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Distillerie de la Sainte Famille 44 rue Sainte-Marie Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 81 02 55 commercial@dsfamille.fr
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English :
Tours of the cellars and production facilities, followed by a tasting of products at the distillery’s store: herbal liqueurs, Henri Marie non-alcoholic plant-based beverages, Kario dietary supplements, and Bulles de Ruche honey-based beverages.
L’événement JEP Visites de la distillerie de la sainte famille Belley a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier
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