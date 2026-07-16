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AGENDA · Belley

Visite commentée Trésors écrits visite du fonds ancien de la Ville de Belley Rue du Promenoir Belley

samedi 19 septembre 2026 · Rue du Promenoir · Belley

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue du Promenoir
Adresse
Ancienne chapelle des Maristes
Ville
01300 Belley
Département
Ain
Tarif

Belley

Visite commentée Trésors écrits visite du fonds ancien de la Ville de Belley

Rue du Promenoir Ancienne chapelle des Maristes Belley Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine la Société Le Bugey et la Ville de Belley, proposent une visite commentée Trésors écrits visite du fonds ancien de la Ville de Belley
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Rue du Promenoir Ancienne chapelle des Maristes Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 42 23 35  culture@belley.fr

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English :

As part of European Heritage Days, the Le Bugey Society and the City of Belley are offering a guided tour titled “Written Treasures: A Tour of the City of Belley’s Historical Archives.”

L’événement Visite commentée Trésors écrits visite du fonds ancien de la Ville de Belley Belley a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier

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