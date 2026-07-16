Visite commentée Trésors écrits visite du fonds ancien de la Ville de Belley Rue du Promenoir Belley
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Promenoir · Belley
Informations pratiques
Belley
Visite commentée Trésors écrits visite du fonds ancien de la Ville de Belley
Rue du Promenoir Ancienne chapelle des Maristes Belley Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journée Européennes du Patrimoine la Société Le Bugey et la Ville de Belley, proposent une visite commentée Trésors écrits visite du fonds ancien de la Ville de Belley
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Rue du Promenoir Ancienne chapelle des Maristes Belley 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 42 23 35 culture@belley.fr
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English :
As part of European Heritage Days, the Le Bugey Society and the City of Belley are offering a guided tour titled “Written Treasures: A Tour of the City of Belley’s Historical Archives.”
L’événement Visite commentée Trésors écrits visite du fonds ancien de la Ville de Belley Belley a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Bugey Sud Grand Colombier
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