Démonstration d’orgue avec Didier Théron et visite du temps, Temple protestant, Roubaix

Informations pratiques

Démonstration d’orgue avec Didier Théron et visite du temps Samedi 19 septembre, 14h00 Temple protestant Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Inscrit au titre des Monuments historiques, le temple a été conçu en 1869-1871 par l’architecte J.-J. Schulthess, dans un contexte où l’essor industriel fait venir de nombreux ouvriers à Roubaix.

L’association Les Amis de l’orgue du temple protestant y organise tout au long de l’année des manifestations culturelles variées, telles que des concerts et des démonstrations d’orgue.

– Visite libre et commentée du temple et de l’exposition

– Démonstration d’orgue avec Didier Théron, samedi à partir de 14h

Temple protestant 29 Rue des Arts, 59100 Roubaix, France Roubaix 59100 Ouest Nord Hauts-de-France 0320705771 https://roubaix.epudf.org L’implantation des Protestants dans la région de Roubaix culmine à la fin du XIXe siècle, nécessitant l’édification d’un nouveau temple. La construction est entreprise en 1870 et le temple est inauguré en 1871. Ce temple présente un caractère très original par la typologie générale de l’ensemble qu’il forme avec le presbytère et la maison paroissiale ainsi que par la grande qualité de son espace intérieur, notamment avec ses tribunes continues. Il tire également sa singularité de l’utilisation omniprésente d’un bois ciré assez sombre dans toute la partie basse formant contraste avec les murs blanchis et, de nouveau, contraste avec les voûtes exécutées dans le même bois.

Inscrit au titre des Monuments historiques, le temple a été conçu en 1869-1871 par l’architecte J.-J. Schulthess, dans un contexte où l’essor industriel fait venir de nombreux ouvriers à Roubaix.

©Ville de Roubaix