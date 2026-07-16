Démonstration du forgeron : découvrez un savoir-faire d’antan !, Village de Belcastel, Belcastel
samedi 19 septembre 2026 · Village de Belcastel · Belcastel
Informations pratiques
Démonstration du forgeron : découvrez un savoir-faire d’antan ! 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Démonstration : la forge de Belcastel reprend vie
La Maison de la Forge et des Anciens Métiers rallume l’ancienne forge de Belcastel !
Venez admirer le travail du forgeron et redécouvrir un savoir-faire d’antan en pleine action au Musée de la Forge et des Anciens Métiers.
Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».
Démonstration : la forge de Belcastel reprend vie
© Office de tourisme du Pays Rignacois
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