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Démonstration du forgeron : découvrez un savoir-faire d’antan !, Village de Belcastel, Belcastel

samedi 19 septembre 2026 · Village de Belcastel · Belcastel

Démonstration du forgeron : découvrez un savoir-faire d’antan !, Village de Belcastel, Belcastel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Village de Belcastel
Adresse
12390 Belcastel
Ville
12390 Belcastel
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit. Sans réservation.

Démonstration du forgeron : découvrez un savoir-faire d’antan ! 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Démonstration : la forge de Belcastel reprend vie

La Maison de la Forge et des Anciens Métiers rallume l’ancienne forge de Belcastel !
Venez admirer le travail du forgeron et redécouvrir un savoir-faire d’antan en pleine action au Musée de la Forge et des Anciens Métiers.

Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».
Démonstration : la forge de Belcastel reprend vie

© Office de tourisme du Pays Rignacois

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