Démonstration du Forgeron et d’une menuisière: découvrez un savoir-faire d’antan !, Village de Belcastel, Belcastel

Informations pratiques

Démonstration du Forgeron et d’une menuisière: découvrez un savoir-faire d’antan ! 19 et 20 septembre Village de Belcastel Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

⚒️ Démonstration : la forge de Belcastel reprend vie

La Maison de la Forge et des Anciens Métiers rallume l’ancienne forge de Belcastel !

Venez admirer le travail du forgeron et redécouvrir un savoir-faire d’antan en pleine action et d’une menuisière avec les outils du Musée de la Forge et des Anciens Métiers.

Village de Belcastel 12390 Belcastel Belcastel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 64 46 11 http://www.mairie-belcastel.fr Situé au cœur de la vallée de l’Aveyron, le charmant village médiéval de Belcastel épouse les méandres de la rivière. Doté d’un patrimoine exceptionnel, il est inscrit parmi les prestigieux « Plus Beaux Villages de France ».

La forge de Belcastel se rallume ! Venez ainsi admirer le travail du forgeron dans la Maison de la Forge et des Anciens Métiers de Belcastel. Découvrez un savoir-faire d’antan, celui du forgeron qui …

© Office de tourisme du Pays Rignacois