Démonstration : ensemble, dialoguons, Banque de France, Alençon

Informations pratiques

Démonstration : ensemble, dialoguons Samedi 19 septembre, 09h00, 13h00 Banque de France Orne

15 pers. max par groupe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La Banque de France d’Alençon ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre sur inscription. Venez découvrir les coulisses de cette institution à travers une visite guidée qui vous plongera dans l’histoire et les missions de la Banque de France.

Le parcours sera rythmé par une visite, des ateliers pédagogiques et quizz interactif permettant aux visiteurs de mieux comprendre le rôle de la Banque de France dans le quotidien des citoyens (éducation financière, accompagnement des entreprises, lutte contre le surendettement, etc.).

Au programme :

Les missions de la Banque de France

Quizz interactif et atelier ludique sur l’éducation financière

Dialogue avec les agents de la Banque de France

Une occasion unique d’explorer un lieu habituellement fermé au public et d’échanger avec les équipes de la Banque de France sur leurs missions.

Parcours accessible aux personnes à mobilité réduite.

Présence d’enfants possible.

Banque de France 26-30 rue du Pont Neuf, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/banque-de-france-dalencon-ensemble-dialoguons?_gl=1*19aagjq*_gcl_au*MjA2OTY2NzMwNi4xNzc5MzUzNTY2LjE4Njk3NTI5MjcuMTc3OTM1MzU5NS4xNzc5MzUzNjAz*_ga*MTc2NzM1NzMxMy4xNzc5MzUzNTY2*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzkzNTM1NTkkbzEkZzEkdDE3NzkzNTQyMjkkajYwJGwwJGg0MTIzMjUzNzA. »}]

La Banque de France d’Alençon ouvre exceptionnellement ses portes au public le samedi 19 septembre sur inscription. Venez découvrir les coulisses de cette institution à travers une visite guidée qui …