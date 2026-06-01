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Démonstration : ensemble dialoguons !, Banque de France de Caen, Caen

Démonstration : ensemble dialoguons !, Banque de France de Caen, Caen

Démonstration : ensemble dialoguons !, Banque de France de Caen, Caen samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Banque de France de Caen

Adresse : 14 avenue de verdun, 14000 CAEN

Ville : 14000 Caen

Département : Calvados

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : samedi 19 septembre 2026

Tarif : Durée 1h30, 20 pers. max, animaux non admis.

Démonstration : ensemble dialoguons ! Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France de Caen Calvados

Durée 1h30, 20 pers. max, animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre, la Banque de France de Caen ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Un parcours guidé d’1h30 vous plongera dans l’histoire et les missions de cette institution et vous permettra d’admirer, depuis le jardin, la façade de l’ancien Hôtel le Brun de Fontenay.
Plusieurs stands jalonneront votre visite.
Au programme :

  • L’histoire de la Banque de France en quelques dates et données historiques sur la succursale de Caen
  • Exposition de photos et objets emblématiques
  • Les activités de banque centrale
  • Les missions d’une succursale de la Banque de France
  • Un atelier ludique sur l’éducation financière
  • Un atelier sur l’authentification des billets
  • Un Quizz final

Une occasion unique d’explorer une partie de ce domaine immobilier ordinairement fermé au public et d’échanger avec les équipes de la Banque de France sur leurs missions.
Inscrivez-vous sans tarder sur un des créneaux proposés !

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Le samedi 19 septembre, la Banque de France de Caen ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Un parcours guidé d’1h30 vous plongera dans et …

© Christèle Pacreau

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