Démonstration : ensemble dialoguons !, Banque de France de Caen, Caen

Démonstration : ensemble dialoguons ! Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France de Caen Calvados

Durée 1h30, 20 pers. max, animaux non admis.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le samedi 19 septembre, la Banque de France de Caen ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Un parcours guidé d’1h30 vous plongera dans l’histoire et les missions de cette institution et vous permettra d’admirer, depuis le jardin, la façade de l’ancien Hôtel le Brun de Fontenay.

Plusieurs stands jalonneront votre visite.

Au programme :

L’histoire de la Banque de France en quelques dates et données historiques sur la succursale de Caen

Exposition de photos et objets emblématiques

Les activités de banque centrale

Les missions d’une succursale de la Banque de France

Un atelier ludique sur l’éducation financière

Un atelier sur l’authentification des billets

Un Quizz final

Une occasion unique d’explorer une partie de ce domaine immobilier ordinairement fermé au public et d’échanger avec les équipes de la Banque de France sur leurs missions.

Inscrivez-vous sans tarder sur un des créneaux proposés !

Banque de France de Caen 14 avenue de verdun, 14000 CAEN Caen 14000 Calvados Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-venez-decouvrir-les-coulisses-de-la-banque-de-france-et-ec?_gl=1*9p0hrp*_gcl_au*MTk0NjE5OTA0Ni4xNzc5ODkyMDIzLjE2NzQ2ODI2MDEuMTc3OTk3Mzg0Ni4xNzc5OTczODU0*_ga*MTgwNzQ1ODgyMC4xNzc5ODkyMDIz*_ga_39H9VBFX7G*czE3Nzk5Njk5ODUkbzIkZzEkdDE3Nzk5NzQwMTUkajEwJGwwJGgxODc1Njk2ODA. »}] Succursale départementale de la Banque de France du Calvados

Le samedi 19 septembre, la Banque de France de Caen ouvre exceptionnellement ses portes au public à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Un parcours guidé d’1h30 vous plongera dans et …

© Christèle Pacreau