Démonstration et atelier vitrail, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy

Informations pratiques

Démonstration et atelier vitrail 19 et 20 septembre Centre des mémoires Michel-Dinet Meurthe-et-Moselle

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez les différentes étapes de création d’un vitrail aux côtés de Clara Verrier. Tout au long de la démonstration, l’artiste présentera son savoir-faire, les outils et les gestes propres à cette technique, tout en échangeant avec les visiteurs. Ceux qui le souhaitent pourront également s’initier à la coupe du verre, une première approche accessible aux petits comme aux grands.

Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383309090 http://archives.meurthe-et-moselle.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.83.30.90.90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://archives.meurthe-et-moselle.fr/ »}] Accès PMR. Ligne T2 arrêt Jean Lamour.

Découvrez les différentes étapes de création d’un vitrail aux côtés de Clara Verrier. Tout au long de la démonstration, l’artiste présentera son savoir-faire, les outils et les gestes propres à cette…

©CERFAV