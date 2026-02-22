Démonstration et initiation de natation artistique Centre aquatique Gatinéo Parthenay
Démonstration et initiation de natation artistique Centre aquatique Gatinéo Parthenay samedi 14 mars 2026.
Démonstration et initiation de natation artistique
Centre aquatique Gatinéo Boulevard Georges Clemenceau Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Le Sport Nautique Parthenaisien vous propose
Une démonstration de natation artistique à 17h,
Une initiation à la natation artistique à 17h30 à partir de 7 ans. .
Centre aquatique Gatinéo Boulevard Georges Clemenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Démonstration et initiation de natation artistique
L’événement Démonstration et initiation de natation artistique Parthenay a été mis à jour le 2026-02-20 par CC Parthenay Gâtine