Démonstration : éveil de pierre, Médiathèque Jacques Ellul, Pessac
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Jacques Ellul · Pessac
Informations pratiques
Démonstration : éveil de pierre Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Jacques Ellul Gironde
Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous dans la cour d’honneur du château de Camponac.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Entrez dans l’univers fascinant de la taille de pierre !
Laissez-vous captiver par le savoir-faire d’un Compagnon du Devoir et assistez, en direct, à la naissance d’une création qui fera revivre un pan du patrimoine pessacais. Au rythme de gestes précis, découvrez toute la richesse d’un métier d’art où chaque éclat de pierre révèle la passion et l’excellence de l’artisan.
Une ocassion d’échanger pour partager une tradition vivante, transmise avec passion de génération en génération.
La patrimoine s’anime sous vos yeux.
Médiathèque Jacques Ellul 21 rue de Camponac 33600 Pessac Pessac 33600 Arago-La Chataigneraie Gironde Nouvelle-Aquitaine
Entrez dans l’univers fascinant de la taille de pierre !
© Les ateliers de Pierre
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