Démonstration : la sauvegarde du patrimoine culturel avec le SDIS de l’Orne, l’UDSP de l’Orne et le BbF section Normandie, Médiathèque Aveline, Alençon

Informations pratiques

Démonstration : la sauvegarde du patrimoine culturel avec le SDIS de l’Orne, l’UDSP de l’Orne et le BbF section Normandie 19 et 20 septembre Médiathèque Aveline Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La médiathèque Aveline propose des échanges autour d’un véhicule de protection avec des représentants de 3 structures particulièrement engagées dans la sauvegarde du patrimoine : le SDIS de l’Orne (Service départemental d’incendie et de secours), l’UDSP de l’Orne (Union Départementale des Sapeurs-Pompiers) et le BbF section Normandie (Bouclier bleu France).

Durant les deux jours, venez assister à des démonstrations et ateliers de massage cardiaque, défibrillateur, extincteurs dans la cour Carrée de la dentelle. En matinée, vous pourrez tester une pompe à bras dans la cour Bernadette et Jean Mars.

A l’intérieur de la médiathèque, du matériel ancien de sapeurs-pompiers sera exposé.

Médiathèque Aveline Rue du Collège, 61000 Alençon, France Alençon 61000 Orne Normandie 0233824600 https://mediatheques.cu-alencon.fr Ancienne église du collège des Jésuites fondé en 1620. Divisée pendant la Révolution par un plancher qui isole la bibliothèque du rez-de-chaussée. Les boiseries qui encadrent la bibliothèque proviennent de la chartreuse du Val-Dieu, et ont sans doute été sculptées par les religieux. Au XVIIIe siècle, une nouvelle construction a été accolée à la face sud du monument pour recevoir une collection particulière léguée à la ville.

La médiathèque Aveline propose des échanges autour d’un véhicule de protection avec des représentants de 3 structures particulièrement engagées dans la sauvegarde du patrimoine : le SDIS de l’Orne et…

©Médiathèque de la Communauté Urbaine d’Alençon