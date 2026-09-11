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Démonstration : Rouen, vendredi 31 décembre 1926, 4h42 du matin …, Hôtel de Ville, Rouen

dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Rouen

Démonstration : Rouen, vendredi 31 décembre 1926, 4h42 du matin …, Hôtel de Ville, Rouen

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Hôtel de Ville
Adresse
Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen
Ville
76000 Rouen
Département
Seine-Maritime
Tarif
Durée 1h.

Démonstration : Rouen, vendredi 31 décembre 1926, 4h42 du matin … Dimanche 20 septembre, 11h30, 15h30, 17h00 Hôtel de Ville Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Récit à travers les archives d’un évènement qui a durablement marqué la Ville de Rouen et son histoire.

Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rouen.fr/fr/patrimoine-matrimoine »}]
Récit à travers les archives d’un évènement qui a durablement marqué la Ville de Rouen et son histoire.

© Ville de Rouen

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