Démonstration : Rouen, vendredi 31 décembre 1926, 4h42 du matin …, Hôtel de Ville, Rouen
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Rouen
Informations pratiques
Démonstration : Rouen, vendredi 31 décembre 1926, 4h42 du matin … Dimanche 20 septembre, 11h30, 15h30, 17h00 Hôtel de Ville Seine-Maritime
Durée 1h.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Récit à travers les archives d’un évènement qui a durablement marqué la Ville de Rouen et son histoire.
Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rouen.fr/fr/patrimoine-matrimoine »}]
Récit à travers les archives d’un évènement qui a durablement marqué la Ville de Rouen et son histoire.
© Ville de Rouen
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