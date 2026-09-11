Démonstration : Rouen, vendredi 31 décembre 1926, 4h42 du matin …, Hôtel de Ville, Rouen

Informations pratiques

Démonstration : Rouen, vendredi 31 décembre 1926, 4h42 du matin … Dimanche 20 septembre, 11h30, 15h30, 17h00 Hôtel de Ville Seine-Maritime

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Récit à travers les archives d’un évènement qui a durablement marqué la Ville de Rouen et son histoire.

Hôtel de Ville Place du Général de Gaulle, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://rouen.fr/fr/patrimoine-matrimoine »}]

Récit à travers les archives d’un évènement qui a durablement marqué la Ville de Rouen et son histoire.

© Ville de Rouen