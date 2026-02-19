Démonstration : sortie initiatique à bord de bateaux traditionnels de pêche, Port Guillaume, Dives-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Port Guillaume · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Démonstration : sortie initiatique à bord de bateaux traditionnels de pêche 19 et 20 septembre Port Guillaume Calvados
Durée 30 min, 5€, prévoir coupe-vent et chaussures de sport, réservation sur place, ponton K.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Balade d’une demi-heure à bord de bateaux de pêche traditionnels (flambarts et vaquelotte) dans la Dives
Port Guillaume Rue des deux flambards, 14160 Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie 06 19 77 27 96 https://www.capac-voiletraditionnelle.fr/ https://www.facebook.com/capac.voilestraditionnelles/
Balade d’une demi-heure à bord de bateaux de pêche traditionnels (flambarts et vaquelotte) dans la Dives
©CAPAC
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