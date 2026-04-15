Démonstration : thé, café ou chocolat ?, Maison de l’Armateur, Le Havre

Démonstration : thé, café ou chocolat ? Samedi 23 mai, 19h00 Maison de l’Armateur Seine-Maritime

Le musée s’autorise à refuser du public en cas de dépassement de jauge au rez-de-chaussée du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le rez-de chaussée de la Maison de l’armateur est ouvert exceptionnellement et gratuitement de 19h à 23h. Découvrez la Maison de l’armateur comme vous ne l’avez jamais vue ! Un thé aux épices, un café ou un chocolat vous est offert au rez-de-chaussée pour vous tenir éveillé jusqu’au bout de la nuit.

Pour visiter le reste de la Maison de l’armateur et découvrir l’exposition « Réminiscences – Fantômes de l’esclavage » pensez à vous inscrire aux visites guidées « Ombre » ou « Lumière » proposées durant la soirée.

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie 0235190985 https://www.musees-mah-lehavre.fr/musees/maison-armateur https://billetterie-musees-lehavre.fr/ Une partie des collections d’objets d’art des musées du Havre, constituées entre la deuxième moitié du XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale, est aujourd’hui rassemblée à la Maison de l’Armateur et mise en situation dans les intérieurs reconstitués. Des meubles anciens, des collections de porcelaines, des objets d’art : biscuits, émaux, tableaux, miniatures font de la maison de l’Armateur un remarquable musée d’ « arts décoratifs ». Une rare et importante collection de verres constituée par les conservateurs Alphonse Saladin et Reynold Arnould est exposée dans un espace dédié, au 4e niveau. Des œuvres majeures acquises pour la Maison de l’Armateur depuis 1986 complètent ces ensembles. Quatre portraits commandés à Alexandre Roslin, peintre de cour, par des membres de la famille Foäche, constituent un ensemble particulièrement remarquable. Une commode de port, deux cartonniers, un cartel en corne verte, une pendule au verseur de café, attribuée à Deverberie, font partie des dernières acquisitions d’objets mobiliers les plus prestigieuses. D’autres acquisitions récentes d’œuvres relevant à la fois des thématiques socio-culturelles liées à l’histoire du Havre : grand négoce, histoire littéraire… et des beaux-arts, sont par ailleurs venues enrichir les collections comme une belle étude dessinée du XVIIIe siècle pour le portrait d’un serviteur noir, où le modèle, par Pierre David d’Angers, d’une statue de Casimir Delavigne, commande publique de la Ville du Havre, destinée à être placée à l’entrée du Musée du Havre et déplacée par la suite devant le Palais de Justice. Accès bus : ligne 16 ou C2 arrêt « Grand quai »

Tramway : Palais de Justice

Parking à proximité

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, le rez-de chaussée de la Maison de l’armateur est ouvert exceptionnellement et gratuitement de 19h à 23h. Découvrez la Maison de l’armateur comme vous !…

©F.Dugué-F.Carnuccini