Démonstration une journée au Néolithique | Journées du Patrimoine Parc archéologique Ifs

Informations pratiques

Ifs

Démonstration une journée au Néolithique | Journées du Patrimoine

Parc archéologique Boulevard Molière Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:30:00

fin : 2026-09-18 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Plongez au cœur de la Préhistoire avec Une journée au Néolithique !

Les associations Tourbière 14 et Les Chats Magnons proposent une immersion ludique et interactive pour découvrir le quotidien de nos ancêtres.

Plongez au cœur de la Préhistoire avec Une journée au Néolithique !

Les associations Tourbière 14 et Les Chats Magnons proposent une immersion ludique et interactive pour découvrir le quotidien de nos ancêtres. Tout au long de la journée, petits et grands pourront expérimenter des gestes ancestraux à travers quatre ateliers

* couper du bois avec une hache en pierre,

* fabriquer de la farine,

* confectionner et cuire des galettes sur des pierres chaudes,

* s’initier au tir préhistorique.

Une journée conviviale et participative pour apprendre en s’amusant et mieux comprendre les modes de vie du Néolithique. .

Parc archéologique Boulevard Molière Ifs 14123 Calvados Normandie

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English : Démonstration une journée au Néolithique | Journées du Patrimoine

Step back in time to the heart of prehistory with ‘A Day in the Neolithic Age’!

The organisations Tourbière 14 and Les Chats Magnons are offering a fun and interactive experience to discover the daily lives of our ancestors.

L’événement Démonstration une journée au Néolithique | Journées du Patrimoine Ifs a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer