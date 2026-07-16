Démonstration : visite de l’Atelier-conservatoire du Point d’Alençon, Atelier-conservatoire de dentelle au Point d’Alençon, Alençon

Informations pratiques

Démonstration : visite de l’Atelier-conservatoire du Point d’Alençon 19 et 20 septembre Atelier-conservatoire de dentelle au Point d’Alençon Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte du Point d’Alençon, dentelle entièrement réalisée à l’aiguille, dont le savoir-faire est inscrit sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Atelier-conservatoire de dentelle au Point d’Alençon 13 rue Jullien, 61000 Alençon Alençon 61000 Orne Normandie 01 44 08 20 05 L’Atelier-conservatoire national du Point d’Alençon préserve une pratique artisanale de dentelle à l’aiguille unique au monde, ce savoir-faire exceptionnel est inscrit sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Des œuvres d’artistes contemporains y sont réalisées afin d’intégrer les collections du Mobilier national.

Découverte du Point d’Alençon, dentelle entièrement réalisée à l’aiguille, dont le savoir-faire est inscrit sur la Liste Représentative du Patrimoine Culturel Immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

© Valérie Durand