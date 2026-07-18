Informations pratiques

Villeneuve-lès-Béziers

DÉMONSTRATIONS DE COULÉE DE BRONZE ET DE CUISSON RAKU

Promenade des Vernets Villeneuve-lès-Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19 2026-08-15 2026-08-16

Découvrez la coulée de bronze et la cuisson Raku lors d’une fascinante démonstration artistique.

L’association BIZ’ARTS vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la création et du savoir-faire artisanal. Assistez à des démonstrations captivantes et découvrez des techniques d’art ancestrales mises en œuvre par des passionnés.

Au programme coulée de bronze et cuisson Raku, un procédé japonais traditionnel de cuisson de la céramique. Une belle occasion de partager un moment de découverte et d’émerveillement en famille ou entre amis.

– Samedi 18 et dimanche 19 juillet à 11 h et 16 h.

– Samedi 15 et dimanche 16 août à 11h et 16 h.

Entrée libre. Pensez à arriver 15 minutes avant la démonstration. .

Promenade des Vernets Villeneuve-lès-Béziers 34420 Hérault Occitanie +33 6 28 21 13 76 bizarts34@gmail.com

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English : DÉMONSTRATIONS DE COULÉE DE BRONZE ET DE CUISSON RAKU

Discover bronze casting and Raku firing during a fascinating artistic demonstration.

L’événement DÉMONSTRATIONS DE COULÉE DE BRONZE ET DE CUISSON RAKU Villeneuve-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 ADT34