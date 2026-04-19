Vichy

Démonstrations de danse Second Empire

Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-13

L’Impératrice Eugénie appréciait la danse, symbole d’élégance et de raffinement au Second Empire.

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Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

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English :

Empress Eugenie was a great fan of dance, a symbol of elegance and refinement in the Second Empire.

L’événement Démonstrations de danse Second Empire Vichy a été mis à jour le 2026-04-16 par Vichy Destinations