Démonstrations de filage traditionnel de la laine, Musée des Vans, Les Vans

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Vans · Les Vans

Informations pratiques

Démonstrations de filage traditionnel de la laine Samedi 19 septembre, 15h30 Musée des Vans Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Amélie POUSSIN, fileuse, utilise un rouet et transforme la laine brute en fil.

Musée des Vans 4 Rue du Couvent, 07140 Les Vans, France Les Vans 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475370862 https://www.les-vans.fr/vivre-ici/structures-culturelles/musee https://www.facebook.com/MuseedesVans/ Archéologie préhistorique. Géologie. Ethnologie locale.

Amélie POUSSIN, fileuse, utilise un rouet et transforme la laine brute en fil.