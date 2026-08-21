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AGENDA · Les Vans

Démonstrations de filage traditionnel de la laine, Musée des Vans, Les Vans

samedi 19 septembre 2026 · Musée des Vans · Les Vans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Musée des Vans
Adresse
4 Rue du Couvent, 07140 Les Vans, France
Ville
07140 Les Vans
Département
Ardèche

Démonstrations de filage traditionnel de la laine Samedi 19 septembre, 15h30 Musée des Vans Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Amélie POUSSIN, fileuse, utilise un rouet et transforme la laine brute en fil.

Musée des Vans 4 Rue du Couvent, 07140 Les Vans, France Les Vans 07140 Les Vans Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 0475370862 https://www.les-vans.fr/vivre-ici/structures-culturelles/musee https://www.facebook.com/MuseedesVans/ Archéologie préhistorique. Géologie. Ethnologie locale.
Amélie POUSSIN, fileuse, utilise un rouet et transforme la laine brute en fil.

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