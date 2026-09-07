Démonstrations : ensemble dialoguons, Banque de France, Saint-Lô
samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Saint-Lô
Informations pratiques
Démonstrations : ensemble dialoguons Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Manche
20 pers. max par créneau d’1 heure.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Dialogue avec les agents de la Banque de France, une institution de la République au Service des français.
Visite, histoire, échanges, ateliers (signe d’authentification des billets), jeux (mes questions d’argent)…
Banque de France Place Guy Fontenelle, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-a-la-banque-de-france-de-saint-lo?_gl=1*1qw67fg*_gcl_au*NTIxNTY5OTQyLjE3Nzg1Njg2MTguMTMwOTk4OTc0MS4xNzc5MTE3OTEwLjE3NzkxMTc5NTQ.*_ga*NjE2MDY1NzUuMTc0NjAyNTczMw..*_ga_39H9VBFX7G*czE3Nzk0NTYzMjckbzE4JGcxJHQxNzc5NDU2NjAwJGo0MCRsMCRoMTA0Mzk0NTQyNA.. »}]
Dialogue avec les agents de la Banque de France, une institution de la République au Service des français.
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