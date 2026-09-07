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Démonstrations : ensemble dialoguons, Banque de France, Saint-Lô

samedi 19 septembre 2026 · Banque de France · Saint-Lô

Démonstrations : ensemble dialoguons, Banque de France, Saint-Lô

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Banque de France
Adresse
Place Guy Fontenelle, 50000 Saint-Lô
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif
20 pers. max par créneau d'1 heure.

Démonstrations : ensemble dialoguons Samedi 19 septembre, 09h00 Banque de France Manche

20 pers. max par créneau d’1 heure.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Dialogue avec les agents de la Banque de France, une institution de la République au Service des français.
Visite, histoire, échanges, ateliers (signe d’authentification des billets), jeux (mes questions d’argent)…

Banque de France Place Guy Fontenelle, 50000 Saint-Lô Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ensemble-dialoguons-a-la-banque-de-france-de-saint-lo?_gl=1*1qw67fg*_gcl_au*NTIxNTY5OTQyLjE3Nzg1Njg2MTguMTMwOTk4OTc0MS4xNzc5MTE3OTEwLjE3NzkxMTc5NTQ.*_ga*NjE2MDY1NzUuMTc0NjAyNTczMw..*_ga_39H9VBFX7G*czE3Nzk0NTYzMjckbzE4JGcxJHQxNzc5NDU2NjAwJGo0MCRsMCRoMTA0Mzk0NTQyNA.. »}]
Dialogue avec les agents de la Banque de France, une institution de la République au Service des français.

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