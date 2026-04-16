Démonstrations et dégustations en cuisine La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier
Démonstrations et dégustations en cuisine La Maison de La Vache qui rit Lons-le-Saunier jeudi 16 avril 2026.
Lons-le-Saunier
Démonstrations et dégustations en cuisine
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 7.8 – 7.8 – 7.8 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 15:30:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-16 2026-04-23
Lors de votre visite libre, la cuisine de La Maison de La Vache qui rit vous ouvre ses portes ! Participez à une démonstrations de recette ou de savoir-faire , puis, dégustez !
Date & horaires jeudi 9, 16 et 23 avril de 15h30 à 17h
Tarif sur droit d’entrée, en accès libre
Tout public .
La Maison de La Vache qui rit 25 Rue Richebourg Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 43 54 10 contact@lamaisondelavachequirit.com
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English : Démonstrations et dégustations en cuisine
L’événement Démonstrations et dégustations en cuisine Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-09 par Offices de Tourisme de la Station des Rousses
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