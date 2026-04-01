Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Petit marché du samedi Lons-le-Saunier

Petit marché du samedi Lons-le-Saunier samedi 18 avril 2026.

Adresse : Cours Sully

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Lons-le-Saunier

Petit marché du samedi

Cours Sully Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 07:00:00
fin : 2027-09-11 12:00:00

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29

Tous les samedis matin petit marché, uniquement alimentaire (bio et circuits courts).   .

Cours Sully Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petit marché du samedi

L’événement Petit marché du samedi Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)