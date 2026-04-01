Petit marché du samedi Lons-le-Saunier
Petit marché du samedi Lons-le-Saunier samedi 18 avril 2026.
Lons-le-Saunier
Petit marché du samedi
Cours Sully Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 07:00:00
fin : 2027-09-11 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29
Tous les samedis matin petit marché, uniquement alimentaire (bio et circuits courts). .
Cours Sully Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01
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English : Petit marché du samedi
L’événement Petit marché du samedi Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2026-04-14 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION
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