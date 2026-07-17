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Démonstrations et initiations à la boissellerie et tour à perche avec « La trace du geste », Château-musée Henri IV, Nérac

samedi 19 septembre 2026 · Château-musée Henri IV · Nérac

Démonstrations et initiations à la boissellerie et tour à perche avec « La trace du geste », Château-musée Henri IV, Nérac

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château-musée Henri IV
Adresse
11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France
Ville
47600 Nérac
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
Gratuit. Tout public, sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Démonstrations et initiations à la boissellerie et tour à perche avec « La trace du geste » 19 et 20 septembre Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne

Gratuit. Tout public, sans réservation (dans la limite des places disponibles).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Initiez-vous aux secrets du bois.

Entrez dans l’univers fascinant de la boissellerie et du tour à perche, et découvrez un savoir-faire ancestral à travers des démonstrations et des initiations.
Les enfants pourront façonner leur propre épée en bois ou leur baguette magique, puis repartir avec une création unique.
Un moment ludique et pédagogique, où le bois prend vie entre leurs mains.

Château-musée Henri IV 11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553652111 https://www.chateau-nerac.fr À la Révolution, le château se composait de quatre corps formant quadrilatère, avec cour centrale. Un pont-levis reliait le château à la ville, tandis qu’un pont en maçonnerie permettait l’accès au parc. Seule l’aile gauche subsiste aujourd’hui, avec galerie d’arceaux surbaissés et chapiteaux ornés d’hommes et d’animaux. La construction de cette aile pourrait être due à Charles II d’Albret.
Initiez-vous aux secrets du bois !

© La trace du geste

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