Démonstrations et initiations à la taille de pierre avec « COMPAAS », Château-musée Henri IV, Nérac

Informations pratiques

Démonstrations et initiations à la taille de pierre avec « COMPAAS » 19 et 20 septembre Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne

Tout public. Sans réservation (dans la limite des places disponibles). Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez les gestes des bâtisseurs d’autrefois et initiez-vous à la taille de pierre en sculptant un bas-relief inspiré du motif de votre choix.

Guidés par des artisans tailleurs de pierre passionnés, vous apprendrez à manier les outils et à comprendre les techniques qui ont façonné châteaux et cathédrales au fil des siècles.

Les coups de ciseau et de burin résonneront sur le parvis du château-musée.

Château-musée Henri IV 11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553652111 https://www.chateau-nerac.fr À la Révolution, le château se composait de quatre corps formant quadrilatère, avec cour centrale. Un pont-levis reliait le château à la ville, tandis qu’un pont en maçonnerie permettait l’accès au parc. Seule l’aile gauche subsiste aujourd’hui, avec galerie d’arceaux surbaissés et chapiteaux ornés d’hommes et d’animaux. La construction de cette aile pourrait être due à Charles II d’Albret.

Découvrez les gestes des bâtisseurs d’autrefois et sculptez un bas-relief au motif de votre choix.

© Ville de Nérac