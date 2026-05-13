Samadet

Démonstrations et initiations de verre au chalumeau avec Laetitia Andrighetto

Place de la Faïencerie Samadet Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 14:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Découvrez le travail du verre au chalumeau à travers des démonstrations et initiations accessibles à tous. Entre gestes précis, passion et savoir-faire, Laetitia, souffleur de verre, façonne la matière sous vos yeux et révèle toute la magie du verre en fusion.

Découvrez le travail du verre au chalumeau à travers des démonstrations et initiations accessibles à tous. Entre gestes précis, passion et savoir-faire, Laetitia, souffleur de verre, façonne la matière sous vos yeux et révèle toute la magie du verre en fusion.

Animation gratuite, sur réservation au 05 58 79 65 45, par créneaux de 30 minutes.

A partir de 10 ans. .

Place de la Faïencerie Samadet 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 79 65 45

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English : Démonstrations et initiations de verre au chalumeau avec Laetitia Andrighetto

Discover glassblowing with demonstrations and introductions open to all. Glassblower Laetitia’s precise gestures, passion and expertise will shape the material before your very eyes, revealing the magic of molten glass.

L’événement Démonstrations et initiations de verre au chalumeau avec Laetitia Andrighetto Samadet a été mis à jour le 2026-05-13 par Landes Chalosse