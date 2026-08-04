Démonstrations Les poteries néolithiques Musée des tumulus de Bougon Bougon

jeudi 6 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Informations pratiques

Bougon

Démonstrations Les poteries néolithiques

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:30:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Assistez à une démonstration sur la fabrication des poteries à partir du Néolithique.

Animation menée par l’équipe de médiation du musée. Inclus dans le billet d’entrée. .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Démonstrations Les poteries néolithiques

L’événement Démonstrations Les poteries néolithiques Bougon a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79