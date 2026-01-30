Démonstrations travail du cuir et taille de silex, Musée d’art et d’histoire, Langres

Démonstrations travail du cuir et taille de silex Samedi 13 juin, 11h00, 13h30 Musée d’art et d’histoire Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T13:30:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Grâce à Thomas Clément, archéologue expérimental, venez découvrir et comprendre à travers des démonstrations comment le cuir et le silex étaient travaillés au Néolithique !

Musée d’art et d’histoire Place du Centenaire, 52200 Langres, France Langres 52200 Saint-Gilles Haute-Marne Grand Est 0325868686 http://musees-langres.fr Depuis le XIXe siècle, amateurs éclairés et généreux donateurs ont constitué un exceptionnel fonds d’objets archéologiques de la Préhistoire à la période gallo-romaine, de sculptures du Moyen Age et de la Renaissance, d’arts décoratifs (coutellerie, faïences, meubles…), de peintures, de dessins et de gravures du XVIe au XXe siècle, de photographies anciennes. Le musée conserve également des collections d’égyptologie, d’ethnologie et d’histoire naturelle.

Grâce à Thomas Clément, archéologue expérimental, venez découvrir et comprendre à travers des démonstrations comment le cuir et le silex étaient travaillés au Néolithique !

© Raphaël Porté