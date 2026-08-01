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Démonstrations Vannerie sauvage et travail des fibres Musée des tumulus de Bougon Bougon

vendredi 14 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon

Démonstrations Vannerie sauvage et travail des fibres Musée des tumulus de Bougon Bougon

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Musée des tumulus de Bougon
Adresse
Lieu-dit la chapelle
Ville
79800 Bougon
Département
Deux-Sèvres
Tarif
10 Tarif de base plein tarif

Bougon

Démonstrations Vannerie sauvage et travail des fibres

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 13:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :
2026-08-14

Depuis des millénaires les sociétés humaines façonnent des fibres végétales pour créer des objets essentiels à leur quotidien pour transporter, conserver et même construire. Expérimentez les gestes des premiers tresseurs pour mieux comprendre l’ingéniosité des sociétés néolithiques.
Démonstrations et expérimentations menées et animées par Didier Chabot Essentielle Vannerie.
Inclus dans le billet d’entrée.   .

Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13  musee-bougon@deux-sevres.fr

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English : Démonstrations Vannerie sauvage et travail des fibres

L’événement Démonstrations Vannerie sauvage et travail des fibres Bougon a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79

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