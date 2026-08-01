Démonstrations Vannerie sauvage et travail des fibres Musée des tumulus de Bougon Bougon
vendredi 14 août 2026 · Musée des tumulus de Bougon · Bougon
Informations pratiques
Bougon
Démonstrations Vannerie sauvage et travail des fibres
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon Deux-Sèvres
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 13:30:00
fin : 2026-08-16 18:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Depuis des millénaires les sociétés humaines façonnent des fibres végétales pour créer des objets essentiels à leur quotidien pour transporter, conserver et même construire. Expérimentez les gestes des premiers tresseurs pour mieux comprendre l’ingéniosité des sociétés néolithiques.
Démonstrations et expérimentations menées et animées par Didier Chabot Essentielle Vannerie.
Inclus dans le billet d’entrée. .
Musée des tumulus de Bougon Lieu-dit la chapelle Bougon 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 12 13 musee-bougon@deux-sevres.fr
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English : Démonstrations Vannerie sauvage et travail des fibres
L’événement Démonstrations Vannerie sauvage et travail des fibres Bougon a été mis à jour le 2026-07-27 par ADT 79
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