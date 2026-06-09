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Dentelles et dessin à la Maison du Filet Brodé Maison du Filet brodé Plouénan

Dentelles et dessin à la Maison du Filet Brodé Maison du Filet brodé Plouénan jeudi 20 août 2026.

Lieu : Maison du Filet brodé

Adresse : 1 rue des Sabotiers

Ville : 29420 Plouénan

Département : Finistère

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Tarif :

Plouénan

Dentelles et dessin à la Maison du Filet Brodé

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Atelier de création artistique au crayon à partir des motifs de broderies de coiffes, un atelier qui allie observation et création. Accessible à partir de 10 ans. Matériel fourni.   .

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71 

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English :

L’événement Dentelles et dessin à la Maison du Filet Brodé Plouénan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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