Dentelles et dessin à la Maison du Filet Brodé Maison du Filet brodé Plouénan jeudi 20 août 2026.

Plouénan

Dentelles et dessin à la Maison du Filet Brodé

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Atelier de création artistique au crayon à partir des motifs de broderies de coiffes, un atelier qui allie observation et création. Accessible à partir de 10 ans. Matériel fourni. .

Maison du Filet brodé 1 rue des Sabotiers Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 7 67 55 48 71

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English :

L’événement Dentelles et dessin à la Maison du Filet Brodé Plouénan a été mis à jour le 2026-06-09 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX