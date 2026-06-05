Saint-Brieuc

Départ covoiturage pour Deomp d’ober Visite guidée des Landes de la Poterie en breton

138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Deomp d’ober vous propose ce mois-ci une visite guidée en breton en compagnie de Mai Morvan. Vous visiterez ainsi les Landes de la Poterie où les potiers venaient chercher l’argile nécessaire à leurs créations.

Le point de rendez-vous se fera au Manoir des Portes à 16h30 mais vous pouvez également vous retrouver au Ti ar Vro l’Ôté de Saint-Brieuc à 16h pour covoiturer.

Deomp d’ober est ouvert à toutes et tous tant que la langue utilisée lors de l’événement reste le breton. .

138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91

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English :

L’événement Départ covoiturage pour Deomp d’ober Visite guidée des Landes de la Poterie en breton Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme