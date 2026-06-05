Départ covoiturage pour Deomp d’ober Visite guidée des Landes de la Poterie en breton Saint-Brieuc
Départ covoiturage pour Deomp d’ober Visite guidée des Landes de la Poterie en breton Saint-Brieuc samedi 6 juin 2026.
Saint-Brieuc
Départ covoiturage pour Deomp d’ober Visite guidée des Landes de la Poterie en breton
138 rue du Légué Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Deomp d’ober vous propose ce mois-ci une visite guidée en breton en compagnie de Mai Morvan. Vous visiterez ainsi les Landes de la Poterie où les potiers venaient chercher l’argile nécessaire à leurs créations.
Le point de rendez-vous se fera au Manoir des Portes à 16h30 mais vous pouvez également vous retrouver au Ti ar Vro l’Ôté de Saint-Brieuc à 16h pour covoiturer.
Deomp d’ober est ouvert à toutes et tous tant que la langue utilisée lors de l’événement reste le breton. .
138 rue du Légué Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 77 31 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Départ covoiturage pour Deomp d’ober Visite guidée des Landes de la Poterie en breton Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-05-30 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
À voir aussi à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor)
- Le PHARE monte le son Espace Part’AgeS Saint-Brieuc 5 juin 2026
- LA MAISON TELLIER LOUISE PAPIER BONJOUR MINUIT Saint-Brieuc 5 juin 2026
- Théâtre Le Festival des Amateurs #12 Théâtre de Poche Saint-Brieuc 5 juin 2026
- Rencontres pédagogiques & artistiques Villa Rohannec’h Saint-Brieuc 5 juin 2026
- Visite du parc de la préfecture des Côtes-d’Armor, Parc de la préfecture des Côtes d’Armor, Saint-Brieuc 5 juin 2026