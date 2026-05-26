Départ de la 5ème édition SWIMRUN du Pays Blanc La Turballe
Départ de la 5ème édition SWIMRUN du Pays Blanc La Turballe samedi 13 juin 2026.
La Turballe
Départ de la 5ème édition SWIMRUN du Pays Blanc
Plage des Bretons La Turballe Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
.
Plage des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 29 30 06 triathlon.cote.damour@gmail.com
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English :
L’événement Départ de la 5ème édition SWIMRUN du Pays Blanc La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44
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