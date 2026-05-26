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Départ de la 5ème édition SWIMRUN du Pays Blanc La Turballe

Départ de la 5ème édition SWIMRUN du Pays Blanc La Turballe samedi 13 juin 2026.

Adresse : Plage des Bretons

Ville : 44420 La Turballe

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif :

La Turballe

Départ de la 5ème édition SWIMRUN du Pays Blanc

Plage des Bretons La Turballe Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:00:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

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Plage des Bretons La Turballe 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 19 29 30 06  triathlon.cote.damour@gmail.com

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English :

L’événement Départ de la 5ème édition SWIMRUN du Pays Blanc La Turballe a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44

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