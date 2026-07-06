Dépolluer et restaurer avec des plantes, c’est possible ! Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Saviez-vous que les plantes exotiques envahissantes recèlent en réalité un formidable potentiel ? Si ces espèces sont des menaces pour la biodiversité, elles possèdent une capacité étonnante : mortes, réduites en poudres, elles peuvent adsorber des polluants présents dans l’eau. Tandis que la plupart des plantes ne peuvent pas pousser dans des environnements contaminés, certaines espèces végétales ont développé des stratégies d’adaptation remarquable et permettent de recréer les écosystèmes initiaux. Ce phénomène est appelé restauration écologique.

L’écochimiste Claude Grison, membre de l’Académie des sciences et chercheuse au CNRS, est à l’origine de 210 publications et 46 brevets CNRS qui permettent non seulement d’utiliser des plantes pour restaurer progressivement les écosystèmes terrestres, aquatiques et les zones humides, mais aussi de valoriser les métaux que ces plantes ont accumulés. Une fois récoltées et transformées, ces plantes saturées en métaux deviennent en effet des « éco-catalyseurs » : des poudres végétales capables d’accélérer des réactions chimiques tout en réduisant l’empreinte environnementale de la chimie classique.

Cette approche permet à la fois de restaurer les milieux naturels et de produire des matériaux utiles à la santé et à notre bien-être. D’agents anticancéreux aux produits cosmétiques, les applications sont nombreuses ! Claude Grison milite pour une économie régénérative capable d’allier écologie, innovation et activité socioéconomique écoresponsable. Ses travaux ont conduit à la création de trois entreprises soutenues par le CNRS, qui transforment ces découvertes en solutions concrètes de restauration, de recyclage écologique des métaux stratégiques et de répulsifs naturels inspirés du langage de la nature.

Claude Grison est directrice de recherche au CNRS et directrice du laboratoire de Chimie bio-inspirée et Innovations écologiques (ChimEco – CNRS/Université de Montpellier). Elle a reçu la médaille de l’innovation du CNRS en 2014 et le prix de l’inventeur européen en 2022 pour ses recherches sur l’utilisation de plantes dépolluantes comme écocatalyseurs. Elle est membre de l’Académie des sciences, de l’Académie Nationale de pharmacie, de l’Académie européenne des Sciences et professeure au Collège de France dans le cadre de la chaire annuelle Avenir Commun Durable en 2025-2026.

Une conférence de l’écochimiste Claude Grison autour de ses recherches sur l’utilisation de plantes dépolluantes

Le jeudi 01 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit

En entrée libre. Réservation conseillée.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-01T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-02T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-01T19:00:00+02:00_2026-10-01T21:00:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

+33153827676 https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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