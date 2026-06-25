Dérapage • Les Sea Girls Théâtre de Cusset Cusset
samedi 19 décembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Dérapage • Les Sea Girls
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 20:00:00
fin : 2026-12-19 21:30:00
Date(s) :
2026-12-19
Pour clôturer l’année en beauté, Les Sea Girls nous offrent un grand moment de music-hall, entre chansons, humour et fantaisie.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
To wrap up the year in style, the Sea Girls treat us to a spectacular music-hall show, featuring songs, humor, and whimsy.
L’événement Dérapage • Les Sea Girls Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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