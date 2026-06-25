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AGENDA · Cusset

Dérapage • Les Sea Girls Théâtre de Cusset Cusset

samedi 19 décembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
samedi 19 décembre 2026
Fin
samedi 19 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre de Cusset
Adresse
Place Victor-Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif
25 25 25 Tarif réduit

Cusset

Dérapage • Les Sea Girls

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-19 20:00:00
fin : 2026-12-19 21:30:00

Date(s) :
2026-12-19

Pour clôturer l’année en beauté, Les Sea Girls nous offrent un grand moment de music-hall, entre chansons, humour et fantaisie.
  .

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

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English :

To wrap up the year in style, the Sea Girls treat us to a spectacular music-hall show, featuring songs, humor, and whimsy.

L’événement Dérapage • Les Sea Girls Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations

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