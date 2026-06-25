Dérapage • Les Sea Girls Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Dérapage • Les Sea Girls

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19 20:00:00

fin : 2026-12-19 21:30:00

Date(s) :

2026-12-19

Pour clôturer l’année en beauté, Les Sea Girls nous offrent un grand moment de music-hall, entre chansons, humour et fantaisie.

.

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To wrap up the year in style, the Sea Girls treat us to a spectacular music-hall show, featuring songs, humor, and whimsy.

L’événement Dérapage • Les Sea Girls Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations