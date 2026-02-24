Derby du Roc Merlet Front de neige 1650 Courchevel
Derby du Roc Merlet Front de neige 1650 Courchevel dimanche 29 mars 2026.
Derby du Roc Merlet
Front de neige 1650 Courchevel Moriond Courchevel Savoie
Début : 2026-03-29 12:00:00
fin : 2026-03-29 22:30:00
2026-03-29
C’est un grand classique de Courchevel depuis 1982 ! Course conviviale chronométrée: départ au Col de Chanrossa jusqu’au front de neige de Courchevel Moriond soit 800 mètres de dénivelé!
Front de neige 1650 Courchevel Moriond Courchevel 73120 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
English :
A Courchevel classic since 1982! A friendly timed race: from the Col de Chanrossa to the Courchevel Moriond snow front, 800 metres of ascent and descent!
