Dernières notes : les tombes des musiciens classiques au Père-Lachaise, Cimetière du Père-Lachaise, Paris
samedi 19 septembre 2026 · Cimetière du Père-Lachaise · Paris
Informations pratiques
Dernières notes : les tombes des musiciens classiques au Père-Lachaise 19 et 20 septembre Cimetière du Père-Lachaise Paris
Groupe limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite commentée consacrée à la musique classique, du XVIIIe au XXIe siècle, à travers les tombes de compositeurs et interprètes, hommes et femmes, célèbres ou méconnus, inhumés au Père-Lachaise. Ce parcours conduira le public dans les secteurs emblématiques du cimetière, à la découverte des sépultures de Chopin, Bellini, Grétry, Bizet, Saariaho et bien d’autres.
Le départ des visites se fera à la porte principale, sur le boulevard de Ménilmontant.
Ce parcours n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
Cimetière du Père-Lachaise 28 ter Boulevard Ménilmontant 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France
Visite commentée
© Quentin Boyer
À voir aussi à Paris (Paris)
- Vernissage – Exposition Collective Ki Galerie Ki Galerie Paris 10 septembre 2026
- Le quartier du Marais : sur les traces de la vie juive à Paris Mémorial de la Shoah Paris 11 septembre 2026
- Soirée tirage de tarot SOR Paris 11 septembre 2026
- The Orchestra (For Now) • Sarakiniko • Carrying SUPERSONIC Paris 11 septembre 2026
- Les Jeudis de l’actualité : Inflation, la grande arnaque ? Bibliothèque Benoîte Groult Paris 11 septembre 2026