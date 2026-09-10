Dernières notes : les tombes des musiciens classiques au Père-Lachaise, Cimetière du Père-Lachaise, Paris

Informations pratiques

Dernières notes : les tombes des musiciens classiques au Père-Lachaise 19 et 20 septembre Cimetière du Père-Lachaise Paris

Groupe limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée consacrée à la musique classique, du XVIIIe au XXIe siècle, à travers les tombes de compositeurs et interprètes, hommes et femmes, célèbres ou méconnus, inhumés au Père-Lachaise. Ce parcours conduira le public dans les secteurs emblématiques du cimetière, à la découverte des sépultures de Chopin, Bellini, Grétry, Bizet, Saariaho et bien d’autres.

Le départ des visites se fera à la porte principale, sur le boulevard de Ménilmontant.

Ce parcours n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Cimetière du Père-Lachaise 28 ter Boulevard Ménilmontant 75020 Paris Paris 75020 Quartier du Père-Lachaise Paris Île-de-France

Visite commentée

© Quentin Boyer