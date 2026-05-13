Dernier(s) jour(s) Bibliothèque Forney Paris

Crépuscule : 19h – 22h

Premier set, Andante : 22 h

Deuxième set, Allegro : 22h45

Dernier set, Vivace : 23h30

Dernier(s) jour(s) est une performance transdisciplinaire – miroir de la Genèse – sur la (dé)création du monde. En phase avec notre temps, elle interroge l’activité humaine (responsabilité sociétale, critique écologique…) à l’ère de l’anthropocène. Cette œuvre se compose d’un Füssli, de cinq métagraphies, d’une relique, d’une boucle électro générée à partir de la Messe en ut mineur de Mozart, de solistes live, de danseur·euses et de comédien·nes du CRR de Paris, et finalement… d’un acouphène.

Argument :

1783 marque un point de départ. Cette année-là, Füssli peint Les trois sorcières, Mozart compose La Grande Messe en ut mineur (K. 427) et Jouff roy d’Abbans lance le premier bateau à vapeur sur le Doubs. En 1980, le biologiste américain Eugène Stoermer, emploie pour la première fois le terme « Anthropocène » pour désigner une nouvelle époque géologique qui a débuté avec les prémices de la révolution industrielle. À travers une lecture eschatologique de la genèse, « Dernier(s) jour(s) » retrace et clôt cette période.

Performance transdisciplinaire et bifurcation à l’Hôtel de Sens

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 23h55

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:55:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T23:55:00+02:00

Bibliothèque Forney 1 rue du Figuier 75004 Paris

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