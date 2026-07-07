Derrière – pjpp / Claire Laureau et Nicolas Chaigneau, L’Auditorium, Rezé

Informations pratiques

Derrière – pjpp / Claire Laureau et Nicolas Chaigneau Dimanche 17 janvier 2027, 17h00 L’Auditorium Loire-Atlantique

De 8e à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-17T17:00:00+01:00 – 2027-01-17T18:30:00+01:00

Fin : 2027-01-17T17:00:00+01:00 – 2027-01-17T18:30:00+01:00

Derrière est le second volet du diptyque Le Vide où Claire Laureau et Nicolas Chaigneau explorent l’inépuisable potentiel humoristique du banal. Ici, le duo tente désespérément de monter une pièce par une succession de tentatives ratées, de bande son théâtrale, ou de « playback dansé ». Témoin de leur apparente incompatibilité, le public s’embarque volontairement dans l’angoisse d’assister à un échec. Entre tension et impatience, Derrière est un naufrage magnifiquement orchestré, où le rire ne peut être que la seule défense face à tant d’absurdité.

L’Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800 [{« type »: « link », « value »: « https://www.lasoufflerie.org/evenements/derriere-pjpp-claire-laureau-et-nicolas-chaigneau/ »}]

Vous aimez le spectacle vivant ? Les mots forts et les solos de danse puissants ? On vous propose d’essayer son versant opposé, celui de l’inabouti. Vous allez adorer !

Loic Seron