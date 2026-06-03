Des abeilles à la production de miel, École Normale Supérieure de Lyon (ENS), Lyon

Des abeilles à la production de miel Samedi 6 juin, 13h00 École Normale Supérieure de Lyon (ENS) Métropole de Lyon

inscription gratuite et obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

L’association apicole de l’ENS de Lyon, PollENS, vous propose de comprendre le monde des abeilles. Qu’est-ce que vivre dans une ruche ? Quelles sont les différentes activités des abeilles au sein d’une ruche ? Comment le miel est-il fabriqué ? Venez découvrir la vie d’une abeille, de sa naissance dans une alvéole à son rôle dans la ruche et percer les secrets de fabrication du miel.

École Normale Supérieure de Lyon (ENS) 15 parvis René Descartes, 69007 Lyon Lyon 69342 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 37 37 60 00 http://www.ens-lyon.fr/rvj [{« type »: « link », « value »: « https://www.ens-lyon.fr/inscription-rvj »}] Le jardin de l’École normale supérieure de Lyon a été conçu par Gilles Clément. Ligne B, Tram T1 : Arrêt Debourg

L’association apicole de l’ENS de Lyon, PollENS, vous propose de comprendre le monde des abeilles. Qu’est-ce que vivre dans une ruche ? Quelles sont les différentes activités des abeilles au sein ? ?…

©Ministère de la Culture