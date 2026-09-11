Des années 1950 à aujourd’hui, La Duchère, une colline surprenante, Gare de Vaise, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Gare de Vaise · Lyon
Informations pratiques
Des années 1950 à aujourd’hui, La Duchère, une colline surprenante Samedi 19 septembre, 09h30 Gare de Vaise Rhône
Gratuit et limité à 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Cette boucle de 7,5 km sans difficulté, permet de découvrir des zones natures, un éco quartier, du patrimoine labellisé et souvent étonnant.
Départ depuis la gare de Vaise.
Église Notre- Dame -de- l Annonciation
1 LE PARC du VALLON (ancien lavoir, vues)
2 La tour Panoramique de la Duchère
3 L’église Notre-Dame-du-Monde-Entier
4 Esplanade de la Compas-Raison
5 LES ERABLES 1 sculpture en acier de Philolaos.
6 MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
7 Le Fort de Balmont (pole sportif remparts)
8 aperçu du château d’eau
9 Barre Sakharov coté parc
10 Notre-Dame de Balmont Ciné Duchère
11 Le parc de Balmont
12 Le Temple d’Amour. Appelé kiosque des amoureux
Retour par le bois,
13 la montée de Balmont plaque hommage tireurs senegalais et maison accueil de personnes sourdes et muettes
Impasse des jardins retour sur gare de Vaise.
Gare de Vaise 2 Place de Paris 69009 LYON Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/comite-randonnee-pedestre-rhone-metropole-de-lyon/evenements/journees-du-patrimoine-2026-randonnee-dans-le-quartier-de-la-duchere »}]
Cette boucle de 7,5 km sans difficulté, permet de découvrir des zones natures, un éco quartier, du patrimoine labellisé et souvent étonnant.
©Pascaline Bordin
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