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Des arbres et des oiseaux Le Mans

Des arbres et des oiseaux Le Mans mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Rue Gabriel Bodereau

Ville : 72000 Le Mans

Département : Sarthe

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Le Mans

Des arbres et des oiseaux

Rue Gabriel Bodereau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 13:30:00
fin : 2026-04-22 15:00:00

Date(s) :
2026-04-22

13h30 à 15h Rue Gabriel Bordereau, quartier Bellechasse, Le Mans
Promenade autour des arbres fruitiers et champêtres, et des oiseaux associés. Dans le cadre du mois de la nature en ville.   .

Rue Gabriel Bodereau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40  lafabrique@lemans.fr

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English :

L’événement Des arbres et des oiseaux Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72

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