Des arbres et des oiseaux Le Mans
Des arbres et des oiseaux Le Mans mercredi 22 avril 2026.
Le Mans
Des arbres et des oiseaux
Rue Gabriel Bodereau Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 13:30:00
fin : 2026-04-22 15:00:00
Date(s) :
2026-04-22
13h30 à 15h Rue Gabriel Bordereau, quartier Bellechasse, Le Mans
Promenade autour des arbres fruitiers et champêtres, et des oiseaux associés. Dans le cadre du mois de la nature en ville. .
Rue Gabriel Bodereau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr
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English :
L’événement Des arbres et des oiseaux Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72
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