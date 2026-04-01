Le Mans

Des arbres et des oiseaux

Rue Gabriel Bodereau Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 13:30:00

fin : 2026-04-22 15:00:00

Date(s) :

2026-04-22

13h30 à 15h Rue Gabriel Bordereau, quartier Bellechasse, Le Mans

Promenade autour des arbres fruitiers et champêtres, et des oiseaux associés. Dans le cadre du mois de la nature en ville. .

Rue Gabriel Bodereau Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 40 lafabrique@lemans.fr

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English :

L’événement Des arbres et des oiseaux Le Mans a été mis à jour le 2026-04-16 par CDT72